Air Liquide : projet de démonstration pour l'ATR au Japon

Air Liquide annonce avoir été sélectionnée pour un premier projet de démonstration au Japon, visant à produire de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone grâce à une technologie de reformage autothermique (ATR).



'L'ATR est l'une des approches les plus adaptées pour les unités de production d'hydrogène bas carbone à grande échelle', explique-t-il, précisant qu'elle permet de capter jusqu'à 99% du carbone dans des installations industrielles particulièrement intégrées.



Sa division Air Liquide Engineering & Construction va désormais déployer cette technologie dans le cadre d'un projet pilote détenu et opéré par Inpex Corporation à Kashiwazaki, une ville située sur la côte ouest de l'île principale d'Honshu.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.