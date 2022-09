Air Liquide : projet de désengagement de la Russie

Air Liquide confirme sa volonté de se désengager de Russie. Le groupe a signé avec l'équipe dirigeante locale une lettre d'intention visant à lui transférer ses activités en Russie sous forme d'un MBO (Management Buy Out). La réalisation de ce projet demeure notamment soumise à l'approbation des autorités russes. Parallèlement, en raison de l'évolution du contexte géopolitique, les activités du groupe en Russie ne seront plus consolidées à compter du 1er septembre 2022.



Air Liquide emploie en Russie près de 720 personnes et y réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1% du chiffre d'affaires du groupe (23 milliards d'euros en 2021).



Le projet de transfert des activités aux managers locaux a pour objectif de permettre un transfert ordonné, viable et responsable des activités du Groupe en Russie, garantissant notamment la continuité de fourniture d'oxygène aux hôpitaux.



Le groupe a annoncé, dans le cadre de la clôture de ses comptes au 30 juin 2022, une provision exceptionnelle sur les actifs du groupe en Russie, sans impact sur la trésorerie, de 404 millions d'euros.