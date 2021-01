Air Liquide : renforce sa relation de long terme avec BASF en Corée du Sud

Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) et BASF, leader mondial de la chimie, ont signé un contrat dans le complexe industriel de Yeosu pour étendre les termes de leurs accords long terme existants. Dans ce cadre, Air Liquide s’est appuyé sur le démarrage en 2020 de sa quatrième unité d’hydrogène et de monoxyde de carbone sur ce site industriel majeur pour augmenter de 20 % les volumes dédiés contractuellement à BASF.

Le premier contrat liant Air Liquide et BASF à Yeosu a été signé il y a 20 ans. Depuis, Air Liquide a significativement développé son empreinte industrielle dans le bassin de Yeosu, jusqu’à la construction par l’activité Ingénierie & Construction d’une unité de production d’hydrogène et de monoxyde de carbone de dernière génération offrant un haut niveau d’efficacité. Cette dernière unité, qui a démarré en 2020, est reliée aux trois autres usines d’Air Liquide à Yeosu grâce à un réseau de canalisations de 40 km permettant de fournir ses clients avec le plus haut niveau de sécurité, de fiabilité, d'efficacité et de flexibilité.

Prenant en compte la forte implantation industrielle d’Air Liquide et son orientation client, BASF a renouvelé sa confiance dans Air Liquide en étendant ses contrats existants sur le long terme et augmentant de 20 % ses capacités réservées, renforçant ainsi la relation de long terme entre les deux groupes.

François Abrial, membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant l’Asie-Pacifique, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat de long terme avec BASF, un leader mondial et un client stratégique d’Air Liquide, en étendant et en renforçant notre collaboration dans le bassin industriel de Yeosu. Ce contrat majeur illustre la confiance que BASF a dans la capacité d’Air Liquide à créer de la valeur et à fournir des performances de long terme à ses clients. »

Air Liquide en Corée du Sud

Air Liquide est présent en Corée du Sud depuis 1996. Le Groupe y fournit des gaz industriels et services associés à des industries majeures (pétrochimie, raffinage, sidérurgie, automobile et énergie renouvelable, etc). Actuellement, Air Liquide a quatre principales filiales en Corée: Air Liquide Korea pour les gaz industriels et services et le marché de l’hydrogène énergie, Vitalaire Korea pour les équipements et les services de santé à domicile, Air Liquide Solutions Korea pour les gaz et services pour l’industrie électronique, et Air Liquide Advanced Materials Korea pour la production de pointe et le développement de matériaux avancés.

L’activité Grande Industrie d’Air Liquide

Air Liquide Grande Industrie propose des solutions gaz et énergie pour améliorer l’efficacité des procédés et aider à mieux respecter l’environnement, principalement dans les secteurs du raffinage et du gaz naturel, de la chimie, des métaux et de l’énergie. En 2019, son chiffre d’affaires s’est élevé à 5 629 millions d’euros.

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d’être un leader de son industrie, d’être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s’appuie sur l’excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l’innovation ouverte et l’organisation en réseau mise en place par le Groupe à l’échelle mondiale. Grâce à l’engagement et l’inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à 22 milliards d’euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l’environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.

