Air Liquide renforce son partenariat avec Kumho Mitsui Chemical

Air Liquide a signé un contrat de long terme afin de fournir des volumes supplémentaires d’hydrogène et de monoxyde de carbone à Kumho Mitsui Chemical (KMCI), un spécialiste de la chimie, dans le complexe industriel sud-coréen de Yeosu. Air Liquide y opère quatre unités de production. Ce contrat permettra au groupe d’accompagner KMCI pour l'augmentation de sa production de diisocyanate de diphénylméthane (MDI) - à hauteur de 200 000 tonnes par an." Cet isomère est employé dans la fabrication de polyuréthane, lui-même utilisé pour la production de matériaux de haute-technologie et d'isolants ", explique le spécialiste français des gaz industriels.Air Liquide fournira des volumes supplémentaires d'hydrogène et de monoxyde de carbone à KMCI, dans le cadre d'une augmentation de sa production de diisocyanate de diphénylméthane (MDI) à hauteur de 50%. Pour approvisionner son client, Air Liquide s'appuiera sur sa quatrième unité de production d'hydrogène et de monoxyde de carbone au sein du complexe de Yeosu. Celle-ci intègre depuis cette année une unité de recyclage de CO2.Les deux groupes renforcent ainsi leur partenariat de long-terme. Le premier accord entre Air Liquide et KMCI a été signé il y a vingt ans à Yeosu.