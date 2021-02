Air Liquide : résiste à la crise en 2020 et vise une nouvelle hausse des résultats en 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé mercredi s'attendre à une nouvelle hausse de son résultat net récurrent à taux de change constants en 2021, après un retour de son activité à la croissance au quatrième trimestre d'une année 2020 marquée par la crise sanitaire.

"En 2021, dans un contexte de mesures de confinement locales limitées au premier semestre et d'une reprise au second semestre, Air Liquide est confiant dans sa capacité à augmenter à nouveau sa marge opérationnelle et à réaliser une croissance du résultat net récurrent, à change constant", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Sur l'ensemble de l'année 2020, le résultat net récurrent d'Air Liquide a atteint 2,34 milliards d'euros, en hausse de 1,5% en données publiées et de 4,4% hors effets de change. Le groupe tablait sur un résultat net proche de celui de 2019, à taux de change constants.

Le chiffre d'affaires du chimiste est ressorti à 20,49 milliards d'euros, en baisse de 6,5% en données publiées et de 1,3% en données comparables. La division Gaz & Services a réalisé un chiffre d'affaires de 19,66 milliards d'euros, en recul de 6,6% à données publiées et de 1,2% à données comparables.

"Sur l'ensemble de l'année, les ventes 2020 sont quasi stables sur une base comparable avec un retour à la croissance de l'activité au quatrième trimestre", a précisé Air Liquide. L'activité a été soutenue par la "forte croissance des ventes en Santé et en Electronique", a ajouté le groupe.

Marge opérationnelle record

Le résultat opérationnel courant (ROC) d'Air Liquide a reculé de 0,1% en données publiées et progressé de 3,6% en données comparables, à 3,79 milliards d'euros. La marge opérationnelle a ainsi atteint un niveau record de 18,5% l'an passé, contre 17,3% en 2019, soit une hausse de 80 points de base hors variation des prix de l'énergie.

Air Liquide visait une nouvelle augmentation de sa marge opérationnelle, mais n'avait pas chiffré cette progression.

Selon le consensus établi par Factset, les analystes s'attendaient à un résultat net récurrent de 2,39 milliards d'euros, à un ROC de 3,72 milliards d'euros et à un chiffre d'affaires de 20,44 milliards d'euros.

Les décisions d'investissements industriels et financiers ont atteint 3,2 milliards d'euros en 2020, après 3,7 milliards d'euros en 2019, a relevé le groupe. Les opportunités d'investissement "demeurent nombreuses et sont constituées à 44% de projets liés à la lutte contre le changement climatique, dont le développement de l'Hydrogène Énergie", a indiqué Air Liquide.

Au 31 décembre 2020, la dette nette s'élevait à 10,6 milliards d'euros, contre 12,4 milliards d'euros un an plus tôt. A ce niveau, l'endettement net représentait 55,8% des fonds propres fin 2020, contre un taux de 64% fin 2019.

Le conseil d'administration d'Air Liquide proposera, à la prochaine assemblée générale des actionnaires, le versement d'un dividende de 2,75 euros par action au titre de l'exercice 2020, contre un dividende de 2,70 euros par action au titre de 2019.

