Air Liquide se lance dans la production de biométhane en Chine

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide a annoncé mardi avoir investi dans sa première unité de production de biométhane en Chine, dont elle assurera l'exploitation. Les éléments financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.

Cette nouvelle unité, qui devrait entrer en production d'ici la fin de cette année, produira du biogaz à partir de déchets issus de cultures agricoles et d'élevages provenant de fermes locales et aura une capacité de 75 gigawattheures (GWh) par an, a indiqué Air Liquide dans un communiqué.

July 12, 2022 02:55 ET (06:55 GMT)