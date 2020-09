Air Liquide se renforce en Chine avec un investissement de 60 millions d'euros

Paris (awp/afp) - Le groupe de gaz industriels et médicaux Air Liquide a annoncé mercredi un investissement de 60 millions d'euros dans la construction d'une unité de production en Chine, pays où il emploie près de 5000 personnes, dans un communiqué.

Ce montant sera consacré à la construction d'une Unité de séparation des gaz de l'air (ASU) à Lingang, dans la zone franche portuaire de Tianjin (nord), le site devant être opérationnel en 2022.

"Air Liquide fournit des gaz industriels dans ce bassin industriel chinois majeur depuis plus de 25 ans, et y opère actuellement 7 ASU", est-il précisé.

L'unité en question disposera d'"une capacité de production d'oxygène de plus de 2000 tonnes par jour" et "permettra notamment à Air Liquide d'accompagner la croissance des industries chimiques et sidérurgiques dans le bassin de Tianjin. Cet investissement est sécurisé par un nouvel accord de long terme pour la fourniture de gaz à un client majeur du groupe", selon le communiqué.

En Chine, Air Liquide exploite près de 90 unités de production et emploie près de 5000 collaborateurs.

afp/ol