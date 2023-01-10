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Air Liquide sélectionné pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone au Japon

10/01/2023 | 09:21
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10 janvier (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:

* LA TECHNOLOGIE DE REFORMAGE AUTOTHERMIQUE D'AIR LIQUIDE SÉLECTIONNÉE POUR LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE ET D'AMMONIAC BAS CARBONE, UNE PREMIÈRE AU JAPON

* LA TECHNOLOGIE ATR CONTRIBUERA AU DÉVELOPPEMENT D'UN PROJET VISANT À PRODUIRE DE L'HYDROGÈNE ET DE L'AMMONIAC BAS CARBONE, DANS LE QUARTIER DE HIRAI DE KASHIWAZAKI, AU JAPON

* L'ENSEMBLE DU PROJET CONSTITUERA LE PREMIER PROJET DE DÉMONSTRATION AU JAPON INTÉGRANT DE LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE ET D'AMMONIAC BAS CARBONE AVEC CAPTAGE DU CARBONE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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PER 2022 25,0x
Rendement 2022 2,05%
Capitalisation 74 438 M 79 998 M -
VE / CA 2022 2,83x
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Nbr Employés 66 400
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Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan
Benoît Potier Chairman
Siân Herbert-Jones Independent Director
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LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.10.01%29 339
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TIANQI LITHIUM CORPORATION7.63%19 439