Air Liquide sélectionné pour produire de l'hydrogène et de l'ammoniac bas carbone au Japon

10 janvier (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:
* LA TECHNOLOGIE DE REFORMAGE AUTOTHERMIQUE D'AIR LIQUIDE
SÉLECTIONNÉE POUR LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE ET D'AMMONIAC BAS
CARBONE, UNE PREMIÈRE AU JAPON
* LA TECHNOLOGIE ATR CONTRIBUERA AU DÉVELOPPEMENT D'UN
PROJET
VISANT À PRODUIRE DE L'HYDROGÈNE ET DE L'AMMONIAC BAS CARBONE,
DANS LE QUARTIER DE HIRAI DE KASHIWAZAKI, AU JAPON
* L'ENSEMBLE DU PROJET CONSTITUERA LE PREMIER PROJET DE
DÉMONSTRATION AU JAPON INTÉGRANT DE LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE ET
D'AMMONIAC BAS CARBONE AVEC CAPTAGE DU CARBONE
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(Gdansk Newsroom)