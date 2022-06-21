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Air Liquide signe un contrat d'achat d'énergie renouvelable à long terme aux Pays-Bas

21/06/2022 | 08:57
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21 juin (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:

* A SIGNÉ AVEC VATTENFALL AUX PAYS-BAS UN CONTRAT D'ACHAT D'ÉNERGIE RENOUVELABLE À LONG TERME (PPA) POUR UNE CAPACITÉ ÉOLIENNE OFFSHORE EN COURS DE CONSTRUCTION D'ENVIRON 115 MW

* LA DURÉE DE CE CONTRAT EST DE 15 ANS ET SON DÉMARRAGE EST PRÉVU EN 2025

* S'AJOUTANT À UN PRÉCÉDENT CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT AVEC VATTENFALL, ANNONCÉ EN MARS 2021, CE NOUVEAU PPA RENFORCE LE PARTENARIAT ENTRE LES DEUX GROUPES

* SUR SA DURÉE, CE CONTRAT PERMETTRA DÉVITER LÉMISSION DE JUSQUÀ 3,5 MILLIONS DE TONNES DE CO(2) Texte original sur Eikon [ID: nBw231gw8a] Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2022
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Dette nette 2022 10 820 M 11 394 M -
PER 2022 21,9x
Rendement 2022 2,27%
Capitalisation 66 424 M 69 949 M -
VE / CA 2022 2,82x
VE / CA 2023 2,71x
Nbr Employés 66 400
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GANFENG LITHIUM CO., LTD.-0.95%28 165
TIANQI LITHIUM CORPORATION10.11%26 175