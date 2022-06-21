Air Liquide signe un contrat d'achat d'énergie renouvelable à long terme aux Pays-Bas

21 juin (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour
l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:
* A SIGNÉ AVEC VATTENFALL AUX PAYS-BAS UN CONTRAT D'ACHAT
D'ÉNERGIE RENOUVELABLE À LONG TERME (PPA) POUR UNE CAPACITÉ
ÉOLIENNE OFFSHORE EN COURS DE CONSTRUCTION D'ENVIRON 115 MW
* LA DURÉE DE CE CONTRAT EST DE 15 ANS ET SON DÉMARRAGE EST
PRÉVU
EN 2025
* S'AJOUTANT À UN PRÉCÉDENT CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT AVEC
VATTENFALL, ANNONCÉ EN MARS 2021, CE NOUVEAU PPA RENFORCE LE
PARTENARIAT ENTRE LES DEUX GROUPES
* SUR SA DURÉE, CE CONTRAT PERMETTRA DÉVITER LÉMISSION DE
JUSQUÀ 3,5 MILLIONS DE TONNES DE CO(2)
Texte original sur Eikon [ID: nBw231gw8a]
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(Gdansk Newsroom)