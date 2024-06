Regulatory News:

Air Liquide (Paris:AI) va construire un site de production de gaz industriels aux États-Unis pour approvisionner la nouvelle usine d'un des plus grands fabricants de semi-conducteurs au monde. Dans le cadre d'un contrat à long terme, cette unité fournira de grandes quantités de gaz industriels de haute pureté pour la fabrication de puces mémoire. Air Liquide investira plus de 250 millions de dollars américains dans cette unité de production à la pointe de la technologie.

Air Liquide va construire, détenir et exploiter une nouvelle unité de production de gaz industriels dans l'Idaho, qui produira de grands volumes d'azote ultra-pur et d'autres gaz pour Micron Technology, Inc. (Nasdaq: MU), ainsi que pour d’autres clients dans la région. Cet investissement créera des centaines d’emplois directs et indirects dans l'État d’Idaho pendant la construction et l’exploitation ; et l’unité devrait être opérationnelle fin 2025.

Cette unité innovante fait partie d'une solution complète de gaz vecteurs conçue par Air Liquide pour de grands clients, avec une surface au sol et un coût complet1 optimisés. Le recours aux technologies numériques, la standardisation et la modularisation garantissent aux clients fiabilité, délais de livraison courts et sécurité dans l'exécution du projet.

Ce projet illustre la façon dont Air Liquide contribue au progrès technologique tout en optimisant l'empreinte environnementale du secteur des semi-conducteurs. Le design de pointe de cette installation de gaz vecteurs de nouvelle génération permet de produire avec un rendement élevé toute la gamme des gaz critiques sur le site, tout en réduisant les besoins énergétiques et logistiques. Cette nouvelle unité de production est 5 % plus économe en énergie que celles des générations précédentes. La production sur site de la plupart des gaz permettra également d'éviter leur transport par camion. En outre, l'électricité destinée à cette installation devrait provenir à 100 % de sources renouvelables d’ici à cinq ans.

Matthieu Giard, Directeur du Pôle Amériques pour le groupe Air Liquide, a déclaré : « Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat de plus de 30 ans avec Micron Technology. La confiance de ce partenaire renforce notre position de leader technologique aux fortes capacités d’innovation au sein de l’industrie Électronique. Cet investissement soutiendra la production de puces mémoire de pointe, notamment pour répondre à la demande croissante en capacités de calcul informatique liée à l’Intelligence Artificielle. Ce contrat témoigne de notre engagement à accompagner nos clients dans leur développement, y compris aux Etats-Unis, dans l’Électronique. Ce secteur est l’un des moteurs de notre plan stratégique à l’horizon 2025, ADVANCE, qui lie étroitement performances financière et extra-financière. »

Scott Gatzemeier, Corporate Vice President, front-end U.S. expansion chez Micron Technology, a déclaré : « Les investissements de Micron vont renforcer la résilience de la chaîne logistique aux Etats-Unis sachant que les mémoires seront produites à de bien plus grandes échelles que d’autres segments de l’industrie des semi-conducteurs. La construction de l’usine entraînera une demande encore plus forte en équipements, matières premières et en emplois au cours des dix prochaines années. Micron continuera ainsi à attirer et à bâtir un écosystème de semi-conducteurs à travers les États-Unis grâce à ses investissements prévus dans l'Idaho et dans l'État de New York et au soutien de fournisseurs dans la quasi-totalité des 50 États. »

L’activité Électronique d’Air Liquide

Avec un chiffre d’affaires de 2 483 millions d’euros en 2023, l’activité Électronique d’Air Liquide est une référence mondiale en matière de conception, fabrication et fourniture de gaz de très haute pureté et de matériaux avancés pour ce marché. L’activité Électronique d’Air Liquide est un partenaire de longue date qui apporte des solutions innovantes et durables aux marchés des semi-conducteurs, du photovoltaïque et des écrans plats. Plus de 4 500 employés dans le monde s’engagent à offrir l’agilité et la fiabilité professionnelles dont nos clients ont besoin. www.electronics-airliquide.com

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 72 pays avec 67 800 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 27,5 milliards d’euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

