18 juillet (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:
* AIR LIQUIDE SIGNE UN FINANCEMENT VERT POUR LA PRODUCTION D'HYDROGÈNE BAS CARBONE EN CHINE EN LIGNE AVEC LA TAXONOMIE EUROPÉENNE
* DANS LE CADRE DE SON PROJET DE CONSTRUCTION DE DEUX UNITÉS DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE BAS À SHANGHAI, LA FILIALE D'AIR LIQUIDE SHANGHAI CHEMICAL INDUSTRY PARK INDUSTRIAL GASES A SIGNÉ UN PRÊT VERT BILATÉRAL D'ENVIRON 67 MILLIONS D'EUROS AVEC BNP PARIBAS
* PREMIER PRÊT VERT ACCORDÉ DANS LE MONDE POUR FINANCER UNE PRODUCTION D'HYDROGÈNE BAS-CARBONE RESPECTANT LES PRINCIPES COMMUNS AUX TAXONOMIES VERTES DE LA CHINE ET DE L'UE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)