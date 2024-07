Regulatory News:

Capitalisant sur son plan stratégique ADVANCE à l’horizon 2025, une ambition de performance relevée et un niveau record d’opportunités d’investissements, Air Liquide (Paris:AI) a lancé un nouveau programme de transformation du Groupe pour accroître agilité et performance. Dans ce contexte, le Groupe annonce plusieurs changements d’organisation et de gouvernance, qui seront effectifs à compter du 1er septembre 2024.

François Jackow, Directeur Général du groupe Air Liquide, a déclaré : «La solidité de notre modèle économique et la mise en œuvre réussie de notre plan stratégique ADVANCE placent Air Liquide en bonne position pour préparer l’avenir. Nous n’avons jamais eu autant de projets ! Saisir ces opportunités, qui contribuent à répondre à des défis mondiaux majeurs comme la décarbonation de l’industrie ou la croissance du secteur électronique, nécessite des investissements substantiels. Cela implique également de simplifier notre organisation interne afin d’accroître notre agilité, d’accélérer les prises de décisions et de mieux tirer parti de la taille de l’entreprise pour en faire un avantage compétitif. Je suis convaincu que nos collaborateurs comme nos clients apprécieront cet engagement renouvelé visant à être plus performant, plus efficient, et plus pertinent que jamais - pour exploiter pleinement nos capacités et être prêts à relever les défis de demain. »

Une organisation simplifiée pour être plus performant et agile

Dans le cadre de son plan stratégique ADVANCE et de l’ambition de performance qui lui est associée, ce programme de transformation pluriannuel est destinée à positionner Air Liquide sur une trajectoire de croissance et de succès sur le long terme, en renforçant durablement sa performance tout en améliorant la manière dont le Groupe apporte de la valeur ajoutée à ses parties prenantes.

Simplifier l’organisation matricielle est un moteur important de performance. A cette fin, Air Liquide mettra en oeuvre plusieurs changements, notamment la réduction des niveaux hiérarchiques au sein de l'organisation et l'adoption d'une structure simplifiée composée d'Opérations et de Fonctions interagissant directement entre elles.

Par ailleurs, une Direction Industrielle Groupe unique et à l’échelle mondiale sera créée afin de mieux répondre aux besoins de nos nombreux clients, en nous appuyant sur notre expertise et en optimisant les processus industriels du Groupe pour assurer à nos clients les standards les plus élevés en matière de sécurité, de qualité, de fiabilité et d’efficience.

Au sein du Comité Exécutif, une gouvernance ajustée pour refléter ces changements d’organisation, à partir du 1er septembre:

Emilie Mouren-Renouard, Directrice, supervisera directement tous les clusters situés en Europe et en Afrique Moyen Orient Inde.

Armelle Levieux, Directrice Innovation et Technologie, supervisera l’Ingénierie et la Construction en plus de ses responsabilités actuelles.

Pascal Vinet, Directeur Général Adjoint du Groupe, supervisera la Direction Industrielle Groupe nouvellement créée, tout en continuant de superviser la fonction Groupe Sécurité et Sûreté et la branche d’activité mondiale Industriel Marchand.

Michael J. Graff, Directeur Général Adjoint du Groupe, a pris sa retraite à la fin du mois de juin 2024.

Les domaines de responsabilité respectifs des autres membres du Comité Exécutif restent inchangés.

François Jackow a commenté : «Je souhaite remercier Mike Graff pour sa contribution de longue date au développement d’Air Liquide, en particulier dans les Amériques ». A propos du nouveau programme de transformation du Groupe, il a ajouté : «Je suis convaincu que cette organisation simplifiée nous permettra de mieux servir nos clients et nos patients tout en renforçant le niveau d’engagement de nos équipes. Ensemble, nous continuerons à positionner le Groupe vers l’avenir, en saisissant des opportunités de croissance tout en répondant efficacement aux besoins et attentes en pleine évolution de nos clients et collaborateurs. »

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé. Présent dans 72 pays avec 67 800 collaborateurs, le Groupe sert plus de 4 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l’énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d’Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Agir au présent tout en préparant l’avenir est au cœur de la stratégie d’Air Liquide. Avec son plan stratégique ADVANCE à horizon 2025, Air Liquide se place sur la trajectoire d’une performance globale, alliant dimensions financière et extra-financière. Positionné sur des marchés d’avenir, le Groupe bénéficie d’atouts puissants tels que son modèle économique alliant résilience et solidité, sa capacité d’innovation ou encore son expertise technologique. Le Groupe développe des solutions en faveur de la transition climatique et énergétique - avec notamment l’hydrogène - et agit pour le progrès dans les domaines de la santé, du numérique ou encore des hautes technologies.

Le chiffre d’affaires d’Air Liquide s’est élevé à plus de 27,5 milliards d’euros en 2023. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, CAC 40 ESG, EURO STOXX 50, FTSE4Good et DJSI Europe.

