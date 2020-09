Air Liquide : soutient de nombreux projets contre le Covid-19

08/09/2020 | 10:10

Le groupe Air Liquide annonce ce jour que sa Fondation soutient 10 projets scientifiques et 21 projets d'aide sociale d'urgence dans le cadre de son Initiative Covid-19.



'Plus de 2 millions d'euros ont ainsi été mobilisés sur deux ans, avec un double objectif : soutenir des projets de recherche scientifique et renforcer l'aide à des associations travaillant auprès des populations les plus fragiles face au Covid-19', explique le groupe.





