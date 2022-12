Air Liquide : va céder son activité à Trinité-et-Tobago

Air Liquide annonce la signature d'un accord pour céder son activité à Trinité-et-Tobago à Massy Gas Products Holding (“MGPHL).' Cette transaction illustre la stratégie du Groupe de revue régulière de son portefeuille d'activités pour se recentrer sur certaines géographies et activités à fort potentiel de développement ' indique le groupe.' Air Liquide est bien positionné pour renforcer sa présence en Amérique latine et y saisir les opportunités émergeant dans le domaine de la transition énergétique, ce qui inclut l'hydrogène énergie ' rajoute le groupe.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.