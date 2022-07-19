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AIR LIQUIDE

(AI)
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Air Liquide va construire deux unités de production d'hydrogène à Shanghaï pour fin 2023

19/07/2022 | 09:00
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19 juillet (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:

* GROUPE VA CONSTRUIRE DEUX NOUVELLES UNITÉS DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE À SHANGHAI

* LA FILIALE D'AIR LIQUIDE, VA INVESTIR PLUS DE 200 MILLION D'EUROS POUR CONSTRUIRE DEUX UNITÉS DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE, INFRASTRUCTURES ASSOCIÉES DANS LE PARC D'INDUSTRIE CHIMIQUE DE SHANGHAI

* LES UNITÉS SONT CONÇUES POUR REMPLACER L'APPROVISIONNEMENT ACTUEL PROVENANT D'UNE UNITÉ TIERCE DE GAZÉIFICATION À BASE DE CHARBON

* LES UNITÉS SERONT ÉQUIPÉES DE LA TECHNOLOGIE DE CAPTURE ET DE RECYCLAGE DU CO2 ET SERONT CONNECTÉES AU RÉSEAU LOCAL EXISTANT DU PARC D'INDUSTRIE CHIMIQUE DE SHANGHAI

* CES DEUX UNITÉS VIENDRONT S'AJOUTER À DEUX AUTRES UNITÉS D'HYDROGÈNE ET QUATRE UNITÉS DE SÉPARATION D'AIR QUE LE PARC EXPLOITE DÉJÀ

* LES UNITÉS DEVRAIENT ÊTRE OPÉRATIONNELLES PAR PHASES, À PARTIR DE LA FIN DE L'ANNÉE 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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Dette nette 2022 10 855 M 11 038 M -
PER 2022 21,9x
Rendement 2022 2,29%
Capitalisation 66 257 M 67 375 M -
VE / CA 2022 2,78x
VE / CA 2023 2,67x
Nbr Employés 66 400
Flottant 96,9%
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Air Liquide : Graphique analyse technique Air Liquide | Zone bourse
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Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan
Jean-Paul Agon Lead Independent Director
Siân Herbert-Jones Independent Director
Sin Leng Low Independent Director
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SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION-14.66%76 694
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-8.74%41 730
GANFENG LITHIUM CO., LTD.-1.75%27 828
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.-6.30%27 763
TIANQI LITHIUM CORPORATION12.12%27 106