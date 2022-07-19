Air Liquide va construire deux unités de production d'hydrogène à Shanghaï pour fin 2023

19 juillet (Reuters) - L'Air Liquide Societe Anonyme pour
l'Etude et l'Exploitation des Procedes George:
* GROUPE VA CONSTRUIRE DEUX NOUVELLES UNITÉS DE PRODUCTION
D'HYDROGÈNE À SHANGHAI
* LA FILIALE D'AIR LIQUIDE, VA INVESTIR PLUS DE 200 MILLION
D'EUROS POUR CONSTRUIRE DEUX UNITÉS DE PRODUCTION D'HYDROGÈNE,
INFRASTRUCTURES ASSOCIÉES DANS LE PARC D'INDUSTRIE CHIMIQUE DE
SHANGHAI
* LES UNITÉS SONT CONÇUES POUR REMPLACER L'APPROVISIONNEMENT
ACTUEL PROVENANT D'UNE UNITÉ TIERCE DE GAZÉIFICATION À BASE DE
CHARBON
* LES UNITÉS SERONT ÉQUIPÉES DE LA TECHNOLOGIE DE CAPTURE ET
DE
RECYCLAGE DU CO2 ET SERONT CONNECTÉES AU RÉSEAU LOCAL EXISTANT
DU PARC D'INDUSTRIE CHIMIQUE DE SHANGHAI
* CES DEUX UNITÉS VIENDRONT S'AJOUTER À DEUX AUTRES UNITÉS
D'HYDROGÈNE ET QUATRE UNITÉS DE SÉPARATION D'AIR QUE LE PARC
EXPLOITE DÉJÀ
* LES UNITÉS DEVRAIENT ÊTRE OPÉRATIONNELLES PAR PHASES, À
PARTIR
DE LA FIN DE L'ANNÉE 2023
Texte original sur Eikon
Pour plus de détails, cliquez sur
(Rédaction de Gdansk)