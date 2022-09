Air Liquide : vers une sortie de Russie par un MBO

Air Liquide confirme sa volonté de se désengager de Russie, et avoir signé avec l'équipe dirigeante locale une lettre d'intention visant à lui transférer ses activités dans ce pays sous forme d'un MBO (management buy out).



La réalisation de ce projet demeure notamment soumise à l'approbation des autorités russes. Parallèlement, en raison de l'évolution du contexte géopolitique, les activités du groupe en Russie ne seront plus consolidées à compter du 1er septembre 2022.



Pour mémoire, Air Liquide emploie en Russie près de 720 personnes et y réalise un chiffre d'affaires inférieur à 1% du total. Il a annoncé dans ses comptes au 30 juin, une provision exceptionnelle sur les actifs locaux, sans impact sur la trésorerie, de 404 millions d'euros.



