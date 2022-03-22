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AIR LIQUIDE

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Air Liquide vise une croissance des ventes de 5 à 6% par an jusqu'en 2025

22/03/2022 | 09:02
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22 mars (Reuters) - Air Liquide SA:

* AIR LIQUIDE PRÉSENTE ADVANCE : SON NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE À HORIZON 2025 COMBINANT PERFORMANCE FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE

* UNE CROISSANCE DES VENTES ACCÉLÉRÉE À UN RYTHME DE 5 À 6 % EN MOYENNE PAR AN

* RENTABILITÉ DES CAPITAUX EMPLOYÉS (ROCE) DE >+10 % À COMPTER DE 2023

* RÉDUCTION DE NOS ÉMISSIONS DE CO2 EN VALEUR ABSOLUE DÉMARRANT À HORIZON 2025

* POUR Y PARVENIR, NOUS NOUS APPUIERONS SUR L'OPTIMISATION DES RESSOURCES EN CAPITAL ET L'AMÉLIORATION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE. ELLE S'AMÉLIORERA DE PLUS DE >+160 PBS SUR 4 ANS (2022-2025)

* EN PARALLÈLE, LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT SERONT PORTÉES À UN NIVEAU RECORD, POUR ATTEINDRE ENVIRON 16 MILLIARDS D'EUROS SUR LA PÉRIODE 2022-2025

* DÉBUT DE LA RÉDUCTION DE SES ÉMISSIONS DE CO2 EN VALEUR ABSOLUE AUTOUR DE 2025

* BAISSE DE 33 % DE SES ÉMISSIONS DE CO2 DES SCOPES 1 & 2 D'ICI 2035 PAR RAPPORT À 2020

* ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'HYDROGÈNE DONT LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEVRAIT AU MOINS TRIPLER D'ICI 2035 POUR ATTEINDRE PLUS DE 6 MILLIARDS D'EUROS

* VISE AINSI, D'ICI 2030, UNE CAPACITÉ TOTALE D'ÉLECTROLYSE PORTÉE À 3GW Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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CA 2022 25 888 M 28 593 M -
Résultat net 2022 3 017 M 3 333 M -
Dette nette 2022 10 543 M 11 645 M -
PER 2022 24,3x
Rendement 2022 2,08%
Capitalisation 71 713 M 79 206 M -
VE / CA 2022 3,18x
VE / CA 2023 3,08x
Nbr Employés 66 400
Flottant 97,0%
Graphique AIR LIQUIDE
Durée : Période :
Air Liquide : Graphique analyse technique Air Liquide | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AIR LIQUIDE
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 28
Dernier Cours de Cloture 151,26 €
Objectif de cours Moyen 171,74 €
Ecart / Objectif Moyen 13,5%
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Dirigeants et Administrateurs
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Jerome Jenamarie Pelletan Chief Financial Officer-Taiwan
Jean-Paul Agon Lead Independent Director
Siân Herbert-Jones Independent Director
Sin Leng Low Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AIR LIQUIDE-1.34%79 206
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION10.34%102 676
WANHUA CHEMICAL GROUP CO., LTD.-21.04%40 039
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V.13.78%33 598
GANFENG LITHIUM CO., LTD.-9.01%26 852
NAN YA PLASTICS CORPORATION7.85%25 533