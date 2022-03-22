Air Liquide vise une croissance des ventes de 5 à 6% par an jusqu'en 2025

22 mars (Reuters) - Air Liquide SA:
* AIR LIQUIDE PRÉSENTE ADVANCE : SON NOUVEAU PLAN
STRATÉGIQUE À
HORIZON 2025 COMBINANT PERFORMANCE FINANCIÈRE ET
EXTRA-FINANCIÈRE
* UNE CROISSANCE DES VENTES ACCÉLÉRÉE À UN RYTHME DE 5 À 6 %
EN
MOYENNE PAR AN
* RENTABILITÉ DES CAPITAUX EMPLOYÉS (ROCE) DE >+10 % À
COMPTER DE
2023
* RÉDUCTION DE NOS ÉMISSIONS DE CO2 EN VALEUR ABSOLUE
DÉMARRANT À
HORIZON 2025
* POUR Y PARVENIR, NOUS NOUS APPUIERONS SUR L'OPTIMISATION
DES
RESSOURCES EN CAPITAL ET L'AMÉLIORATION DE LA MARGE
OPÉRATIONNELLE. ELLE S'AMÉLIORERA DE PLUS DE >+160 PBS SUR 4 ANS
(2022-2025)
* EN PARALLÈLE, LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT SERONT
PORTÉES À UN
NIVEAU RECORD, POUR ATTEINDRE ENVIRON 16 MILLIARDS D'EUROS SUR
LA PÉRIODE 2022-2025
* DÉBUT DE LA RÉDUCTION DE SES ÉMISSIONS DE CO2 EN VALEUR
ABSOLUE
AUTOUR DE 2025
* BAISSE DE 33 % DE SES ÉMISSIONS DE CO2 DES SCOPES 1 & 2
D'ICI
2035 PAR RAPPORT À 2020
* ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT DE L'HYDROGÈNE DONT LE
CHIFFRE
D'AFFAIRES DEVRAIT AU MOINS TRIPLER D'ICI 2035 POUR ATTEINDRE
PLUS DE 6 MILLIARDS D'EUROS
* VISE AINSI, D'ICI 2030, UNE CAPACITÉ TOTALE D'ÉLECTROLYSE
PORTÉE
À 3GW
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(Rédaction de Gdansk)