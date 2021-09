CO2 : Y'aura-t-il de la dinde (et des sodas, et de la bière) à Noël ?

Les prix du gaz naturel ont grimpé en flèche cette année, alors que les économies se sont rouvertes après les blocages du COVID-19 et que la forte demande de gaz naturel liquéfié en Asie a fait baisser l'approvisionnement de l'Europe, provoquant des ondes de choc dans les industries qui dépendent de cette source d'énergie.

Le dioxyde de carbone (CO2) est un sous-produit de l'industrie des engrais - principale source de CO2 en Grande-Bretagne - où le gaz naturel représente le coût d'entrée le plus important. Les entreprises de gaz industriel, dont Linde, Air Liquide et Air Products, obtiennent leur CO2 principalement des usines d'engrais. La flambée des prix du gaz naturel a contraint certaines usines d'engrais à fermer ces dernières semaines, entraînant une pénurie de CO2 utilisé pour donner du pétillant à la bière et aux sodas et pour étourdir les volailles et les porcs avant l'abattage.

Alors que les stocks de CO2 diminuaient, la Grande-Bretagne a conclu un accord avec la société américaine CF Industries, qui fournit environ 60% du CO2 britannique, pour relancer la production dans deux usines qui avaient été fermées parce qu'elles n'étaient plus rentables en raison de la hausse du prix du gaz. "Nous avons besoin que le marché s'ajuste, l'industrie alimentaire sait qu'il va y avoir une forte augmentation du coût du dioxyde de carbone", a déclaré le secrétaire à l'environnement George Eustice à Sky News. Elle devra accepter que le prix du CO2 augmente fortement, passant de 200 à 1000 livres la tonne environ, a déclaré M. Eustice, qui a ajouté : "Donc une hausse importante et brutale". Le soutien de trois semaines à CF coûterait "plusieurs millions, peut-être des dizaines de millions, mais c'est pour soutenir certains de ces coûts fixes", a déclaré M. Eustice.

Le gouvernement a donné peu de détails sur l'accord visant à prendre en charge une partie des coûts fixes de CF. Le secrétaire d'État aux affaires, Kwasi Kwarteng, qui est également ministre de l'énergie, a déclaré aux parlementaires qu'il était convaincu que le pays pouvait également trouver d'autres sources de CO2. A ce stade, la façon dont ce gouvernement traditionnellement peu versé dans l'interventionnisme réagira à la flambée du prix des engrais - un autre coût clé pour les producteurs de denrées alimentaires - et si oui ou non il recevra les demandes d'autres industries à forte consommation d'énergie pour un soutien public similaire.

PÉNURIES DE NOËL ?

Les ministres, y compris le Premier ministre Boris Johnson, ont à plusieurs reprises balayé les suggestions de pénurie de produits traditionnels de Noël tels que la dinde rôtie, bien que certains fournisseurs les aient prévenus. M. Kwarteng a déclaré qu'il n'y aurait pas de retour aux années 1970, lorsque la Grande-Bretagne était en proie à des coupures de courant qui faisaient de l'économie "l'homme malade de l'Europe", avec des semaines de travail de trois jours et des personnes incapables de chauffer leur maison.

Mais le patron du supermarché Iceland a déclaré que l'accord temporaire pour fournir du CO2 ne résoudrait pas les problèmes de l'industrie alimentaire. "Un accord de trois semaines ne sauvera pas Noël", a déclaré le directeur général Richard Walker. "Et ne résoudra certainement pas le problème à long terme". Eustice a déclaré que certains transformateurs britanniques de viande et de volaille auraient manqué de CO2 d'ici quelques jours.

"Nous savons que si nous n'agissons pas, d'ici ce week-end ou certainement au début de la semaine prochaine, certaines usines de transformation de la volaille devront fermer leurs portes", a-t-il ajouté, estimant que l'impact sur les prix des denrées alimentaires serait négligeable.

Le British Poultry Council s'est félicité de l'accord mais a déclaré que l'industrie était toujours confrontée à d'énormes pressions dues à la pénurie de main-d'œuvre. Il estime que la production de dinde de Noël diminuera de 20% cette année. De même, la British Meat Processors Association a exprimé son "énorme soulagement".

"Nous nous concentrons sur le rétablissement de l'approvisionnement en CO2 avant vendredi de cette semaine, date à laquelle environ 25% de la production porcine risquait de s'arrêter", a-t-elle déclaré.

La Fédération britannique de l'alimentation et des boissons a déclaré qu'il y aurait encore des pénuries sur certains produits, mais qu'elles ne seraient pas aussi graves que ce que l'on craignait auparavant, tandis que l'Association britannique des boissons gazeuses a prévenu qu'il faudrait jusqu'à deux semaines avant que la production de CF ait un impact positif sur les conditions du marché.