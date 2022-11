EQT Infrastructure négocie en exclusivité pour acquérir une participation majoritaire dans Trescal

EQT annonce que le fonds EQT Infrastructure V est entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Trescal, détenue par Omers qui restera un investisseur minoritaire aux côtés d’EQT Infrastructure. Trescal, dont le siège social est situé à Paris, est un leader mondial de l’étalonnage en laboratoire pour des instruments d’essai et de mesure dans des secteurs essentiels tels que les transports, la santé et les télécommunications.Anciennement rattaché à Air Liquide et devenu indépendant en 2007, Trescal est aujourd'hui l'un des plus grands propriétaires et exploitants de laboratoires d'étalonnage indépendants au monde, avec un réseau de plus de 380 sites répartis dans 29 pays. Le Groupe emploie 4 400 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 450 millions d'euros.Trescal réalise des tests d'étalonnages critiques et réglementés, contribuant à l'optimisation de la performance industrielle de ses clients. La demande pour ses solutions est portée par des tendances sectorielles fortes, comme le nombre croissant et la complexité accrue des instruments d'essai et de mesure, les exigences plus strictes en matière de qualité, ainsi que l'accroissement des normes réglementaires. Du fait de la nature nécessaire et récurrente de son activité, indépendante des volumes de production, et de la fidélité de sa base de clients, la performance de Trescal est peu sensible aux cycles économiques.EQT Infrastructure soutiendra Trescal dans son projet de développement et dans la poursuite d'opportunités de croissance, y compris dans de nouveaux marchés, en s'appuyant sur le réseau international d'EQT, son ADN industriel et son expérience reconnue dans les secteurs d'activité clés de la Société, tels que les transports, les télécommunications et la santé. EQT accompagnera également Trescal dans la digitalisation de ses opérations grâce à l'expertise de son équipe digitale et son expérience en matière de développement d'entreprises leaders dans le secteur technologique.Christoph Balzer, Partner chez EQT Partners et conseiller d'investissement chez EQT Infrastructure, a déclaré : " EQT Infrastructure suit l'activité de Trescal depuis longtemps. Nous sommes impressionnés par son équipe de direction qui a réussi à créer un leader mondial de l'étalonnage en laboratoire en proposant une offre différenciée complète qui répond aux besoins de ses clients. Nous sommes convaincus que notre expérience en matière de développement d'entreprises à l'international et notre ADN industriel, placent EQT en très bonne position pour accompagner la Société dans sa prochaine phase de croissance. "