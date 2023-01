Hydrogene bas carbone: Air Liquide sélectionnée pour un projet pilote au Japon

La technologie ATR (reformage autothermique ) d’Air Liquide a été sélectionnée pour un premier projet de démonstration, détenu et opéré par le groupe pétrolier japonais Inpex Corporation, à Kashiwazaki, à 250 km de Tokyo. Le reformage autothermique permet de produire de manière efficiente, à grande échelle, de l'hydrogène et de l’ammoniac bas carbone, et permet de capter jusqu'à 99% du carbone dans des installations industrielles particulièrement intégrées.



La technologie ATR contribuera au développement du premier projet de démonstration au Japon intégrant de la production d'hydrogène et d'ammoniac bas carbone avec captage du carbone.