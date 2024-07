Regulatory News:

La technologie innovante de liquéfaction du CO 2 d’Air Liquide (Paris:AI), Cryocap™ LQ, a été sélectionnée par Stockholm Exergi, le fournisseur d’énergie de la ville de Stockholm, en Suède, pour contribuer à son projet de bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone (BECCS). Cette nouvelle technologie représente une brique supplémentaire importante dans le portefeuille de technologies propriétaires d’Air Liquide en ouvrant la voie au développement de chaînes de valeur de captage et de stockage du carbone (CCS) à grande échelle. En permettant de transporter le CO 2 sur de longues distances vers des puits de carbone pour un stockage permanent, la solution de liquéfaction du CO 2 contribue à la viabilité des projets de CCS et à l'émergence d'une industrie bas carbone.

Dans le cadre de l'accord signé avec Stockholm Exergi, Air Liquide fournira la technologie et les équipements de liquéfaction du CO 2 pour le projet BECCS qui sera construit dans une usine de production de chaleur et d'électricité à partir de biomasse (bio-cogénération) existante à Stockholm. L'unité de liquéfaction de CO 2 Cryocap™ LQ fournie par Air Liquide sera l’une des plus grandes au monde avec une capacité de 3,500 tonnes par jour. Après liquéfaction, le CO 2 sera transporté pour un stockage définitif. L'installation BECCS vise à liquéfier et séquestrer environ huit millions de tonnes de CO 2 biogénique au cours des dix premières années d'exploitation. Le projet BECCS est soutenu par le Fonds Européen pour l’Innovation, l’un des plus grands programmes au monde de promotion de technologies innovantes bas carbone.

La technologie innovante Cryocap™ LQ d’Air Liquide bénéficie de la maîtrise et de l’expertise d’Air Liquide en matière de cryogénie et se distingue par son procédé sans produits chimiques et inflammables, ainsi que par son architecture compacte. Cette installation de pointe permettra également de récupérer et de réutiliser la chaleur générée par le procédé afin d’alimenter le réseau de chauffage urbain de Stockholm. Ces particularités permettent d’améliorer le caractère durable et la sécurité, ainsi que d’optimiser l’efficacité énergétique en comparaison des solutions de liquéfaction traditionnelles.

Philippe Merino, Vice Président supervisant les activités Ingénierie & Construction d’Air Liquide, a déclaré : « Nous sommes heureux que la technologie d’Air Liquide ait été sélectionnée pour le projet de CCS innovant de Stockholm Exergi. La technologie de liquéfaction du CO 2 Cryocap™ LQ vient compléter le portefeuille de technologies bas carbone d’Air Liquide et est particulièrement adaptée aux projets de CCS à grande échelle. En ligne avec notre plan stratégique ADVANCE, l’ambition d’Air Liquide est de contribuer activement à l’émergence d’une société bas carbone. En nous appuyant sur nos capacités d’innovation et notre expertise, nous pouvons aider nos clients à atteindre leurs objectifs de décarbonation et à construire un avenir durable ».

