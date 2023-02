Les ventes d'Air Liquide pour l'exercice sont légèrement inférieures au consensus, et le groupe prévoit des projets d'énergie propre.

Les résultats ont été affectés par un impact énergétique record atteignant 16 % par an, causé par la guerre en Ukraine et un environnement d'inflation élevée, a déclaré la société. La société a ajouté qu'elle restait résiliente grâce à une large présence dans différentes zones géographiques et à la capacité de la société à s'adapter à cet environnement difficile.

Le fournisseur de gaz tels que l'oxygène, l'azote et l'hydrogène pour les usines et les hôpitaux a enregistré un chiffre d'affaires de 29,93 milliards d'euros (32,04 milliards de dollars) en 2022, légèrement inférieur à la prévision moyenne de 29,96 milliards d'euros (32,08 milliards de dollars) issue d'un consensus fourni par l'entreprise.

L'un des plus grands producteurs d'hydrogène au monde a souligné les importantes opportunités d'investissement aux États-Unis, en particulier le long de la côte du Golfe, résultant de la loi sur la réduction de l'inflation (IRA).

Air Liquide bénéficie de la transition vers l'énergie propre aux États-Unis, surtout après que le président Joe Biden a signé en août dernier l'Inflation Reduction Act (IRA) de 430 milliards de dollars, considéré comme le plus grand paquet de mesures de lutte contre le changement climatique de l'histoire du pays.

"L'année devrait être marquée par la signature de plusieurs projets majeurs dans le domaine de la décarbonisation et de la transition énergétique en Europe et par une accélération de ces opportunités aux Etats-Unis", a déclaré François Jackow, Directeur Général.

Au cours de l'année dernière, Air Liquide a signé 52 nouveaux contrats de production de gaz sur site pour son activité de négoce industriel, comme la société l'a annoncé en janvier.

En 2023, la société prévoit d'augmenter encore sa marge opérationnelle et de dégager une croissance récurrente de son bénéfice net, à taux de change constant, laissant inchangées ses perspectives de l'année précédente.

(1 $ = 0,9341 euros)