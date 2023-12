Air New Zealand Limited assure le transport de passagers et de marchandises sur un réseau intégré de services aériens réguliers à destination, au départ et à l'intérieur de la Nouvelle-Zélande. Ses secteurs géographiques comprennent la Nouvelle-Zélande, l'Australie et les îles du Pacifique, l'Asie, le Royaume-Uni et l'Europe, et l'Amérique. La compagnie dispose d'environ 104 appareils en exploitation, allant des Boeing 787-9 Dreamliners et Airbus A320 aux ATR et Q300, qu'elle met à la disposition de ses clients. Elle propose des vols intérieurs, reliant les clients et le fret à 20 régions différentes de la Nouvelle-Zélande. Au niveau international, la compagnie propose des vols directs vers des villes d'Australie, d'Asie, des îles du Pacifique et des États-Unis. Sa flotte comprend des Boeing 777-300ER, Boeing 787-9 Dreamliner, AirbusA321neo, AirbusA320neo, AirbusA320ceo, ATR 72-600, et Bombardier Q300. Elle fournit des services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) d'avions et de composants à des clients en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Asie, en Amérique et en Europe.

Secteur Compagnies aériennes