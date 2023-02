Air New Zealand réalise des bénéfices au premier semestre grâce à l'explosion de la demande de voyages.

La demande de voyages a connu une reprise vigoureuse suite à la suppression des restrictions liées au COVID dans les pays des antipodes et sur les marchés régionaux, ce qui a incité la compagnie aérienne à augmenter progressivement sa capacité et à accélérer son redressement financier.

Le transporteur a déclaré un bénéfice avant impôt de 299 millions de dollars néo-zélandais (185,95 millions de dollars) pour le semestre clos le 31 décembre, contre une perte de 376 millions de dollars néo-zélandais déclarée un an plus tôt.

La compagnie a été confrontée récemment à des vents contraires en raison des lourdes répercussions du cyclone Gabrielle, qui l'ont amenée à annuler un total de 821 vols. Le transporteur a repris toutes ses activités la semaine dernière.

Elle a ajouté qu'elle prévoit un bénéfice avant autres éléments significatifs et impôts compris entre 450 et 530 millions de dollars néo-zélandais pour 2023, ce qui inclut une estimation préliminaire de l'impact des inondations d'Auckland et du cyclone Gabrielle.

La société a affiché une perte avant autres éléments significatifs et impôts de 725 millions de dollars néo-zélandais en 2022.

"En ce qui concerne le reste de l'exercice financier, nous sommes optimistes quant aux niveaux de demande que nous continuons d'observer, mais nous reconnaissons qu'il existe une incertitude importante concernant les perspectives économiques globales", a déclaré la compagnie dans un communiqué de presse.

Air New Zealand n'a pas déclaré de dividende, mais a déclaré qu'elle envisagerait de verser des dividendes à ses actionnaires lors de ses résultats annuels en août.

(1 $ = 1,6080 dollars néo-zélandais)