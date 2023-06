Air New Zealand revoit à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année en raison d'une demande plus forte et d'une baisse des prix du carburant

Air New Zealand a relevé jeudi pour la deuxième fois ses prévisions de bénéfices avant autres éléments significatifs et impôts pour l'ensemble de l'année, en raison d'une forte demande et d'une baisse des prix du kérosène.

La compagnie aérienne s'attend désormais à ce que le bénéfice avant autres éléments significatifs et impôts pour l'exercice 2023 ne soit pas inférieur à 580 millions de dollars néo-zélandais (350 millions de dollars), alors qu'elle prévoyait auparavant une fourchette de 510 à 560 millions de dollars néo-zélandais.

Le transporteur national a connu une demande plus forte suite à la réouverture des frontières nationales et internationales. Cela a également aidé la compagnie à

changer de cap

à dégager un bénéfice au premier semestre pour la première fois en trois ans.

Le secteur, qui s'est presque arrêté en raison de la fermeture des frontières dans le monde entier à cause du COVID-19, a rebondi grâce aux compagnies aériennes qui ont affiché de bons résultats ces derniers mois.

La compagnie aérienne a pris pour hypothèse un prix moyen du kérosène de 89 dollars le baril pour le mois de juin. En février, elle tablait sur un prix de 105 dollars le baril.

Cependant, la compagnie aérienne a signalé un environnement économique incertain auquel elle pourrait être confrontée jusqu'en 2024, tout en s'attendant à ce que les tarifs diminuent par rapport aux sommets actuels. (1 $ = 1,6565 dollar néo-zélandais) (Reportage de Nausheen Thusoo à Bengaluru ; Rédaction de Maju Samuel)