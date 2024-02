Les actions d'Air New Zealand ont connu leur plus forte chute depuis un mois lundi après que la compagnie aérienne ait annoncé des résultats plus faibles pour l'exercice 2024 en raison de la concurrence accrue des transporteurs américains et de l'impact continu des exigences en matière de maintenance des moteurs.

Les actions du transporteur phare ont glissé de 1,6% à NZ$ 0,63, marquant leur plus forte baisse en une journée depuis le 4 janvier, si les pertes se maintiennent.

Air NZ prévoit un bénéfice avant impôt compris entre 200 et 240 millions de dollars néo-zélandais (122,36 à 146,83 millions de dollars) pour l'exercice 2024. Elle a déclaré un bénéfice statutaire avant impôts de 574 millions de dollars néo-zélandais pour l'exercice 2023.

Air NZ, qui a du mal à faire face à la concurrence tarifaire des rivaux américains, a déclaré que son bénéfice subira également un coup de 35 millions de dollars néo-zélandais pour la seconde moitié de l'exercice 2024 en raison des besoins non planifiés de maintenance des moteurs Pratt & Whitney à l'échelle mondiale.

"Sur le plan opérationnel, les problèmes liés au RTX (moteur) risquent d'avoir un impact significatif sur les résultats d'Air New Zealand", a déclaré Tim Waterer, analyste chez KCM Trade Global.

"Ailleurs, la concurrence accrue entre les transporteurs sur les itinéraires peut profiter aux passagers, mais pour les compagnies aériennes elles-mêmes, elle peut réduire les bénéfices, comme cela semble être le cas pour Air New Zealand.

La compagnie aérienne a déclaré : "Air New Zealand note qu'un certain nombre de conditions économiques et opérationnelles se sont encore détériorées et que l'on s'attend de plus en plus à ce qu'elles aient un impact négatif significatif sur ses performances au cours du second semestre de l'année financière.

Air New Zealand s'attend désormais à des résultats nettement plus faibles pour le second semestre 2024. En décembre, le transporteur avait prévenu que les bénéfices du premier semestre, qui seront publiés jeudi, seraient inférieurs aux prévisions en raison de la faiblesse de la demande de voyages et de l'intensification de la concurrence. (1 $ = 1,6345 dollar néo-zélandais) (Reportage de Poonam Behura à Bengaluru ; Rédaction d'Andrew Cawthorne et Matthew Lewis)