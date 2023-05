Air Products : hausse de 17% du BPA au 2e trimestre

Air Products publie un BPA ajusté en hausse de 17% à 2,74 dollars pour son deuxième trimestre comptable, ainsi qu'un EBITDA ajusté accru de 13% à 1,15 milliard de dollars, soit une marge améliorée de 1,4 point à 36%.



A 3,2 milliards de dollars, ses revenus ont augmenté de 9%, des effets prix et volumes positifs ayant été partiellement contrebalancés par des effets défavorables des devises et de la répercussion des coûts de l'énergie.



Le fournisseur de gaz industriels ajoute s'attendre à réaliser un BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice 2022-23 se situant entre 11,30 et 11,50 dollars, en hausse de 10 à 12% par rapport celui de l'exercice précédent.



