Air Products a annonce son intention de construire un reseau de stations de ravitaillement en hydrogene permanentes, commerciales et multimodales s'etendant de la Californie du Nord a la Californie du Sud. Eric Guter, vice-president d'Air Products en charge de l'hydrogene pour la mobilite, a fait cette annonce lors de son discours d'ouverture de la California Hydrogen Convention au Los Angeles Convention Center. Les stations de ravitaillement en hydrogene permanentes et multimodales seront equipees pour desservir les vehicules lourds, tels que les camions et les bus commerciaux et municipaux, ainsi que les vehicules legers a pile a combustible.

Innovateur dans le domaine de l'hydrogene pour les transports, le reseau de canalisations californien d'Air Products a fourni de l'hydrogene a la premiere station de ravitaillement en hydrogene alimentee par canalisation du pays, a Torrance, en Californie, en 2011. Air Products exploite actuellement six stations de ravitaillement en hydrogene en Californie du Sud. Les nouvelles stations annoncees offriront une technologie de ravitaillement amelioree, y compris une capacite nettement plus elevee, des distributeurs de carburant multiples et un service pour les vehicules lourds et legers.

L'annonce d'un reseau californien de stations de ravitaillement en hydrogene fait suite a l'annonce recente par Air Products d'un projet de construction d'un reseau de stations multimodales de ravitaillement en hydrogene reliant Edmonton et Calgary, dans la province de l'Alberta, au Canada. En tant que premier fournisseur mondial d'hydrogene, Air Products a une experience pratique de plus de 250 projets de stations de ravitaillement en hydrogene dans 20 pays, et les technologies de la societe sont utilisees dans plus de 1,5 million d'operations de ravitaillement par an.