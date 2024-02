Air Transport Services Group, Inc. est une société holding. La société propose des services de location d'avions et de transport de fret aérien, ainsi que des services connexes. Elle opère à travers deux segments : Cargo Aircraft Management Inc. (CAM) et ACMI Services. Le secteur CAM comprend la location d'avions et de moteurs d'avions. Le secteur ACMI Services comprend les opérations aériennes de fret et de passagers de ses trois compagnies aériennes. Le secteur ACMI Services de la société comprend les opérations aériennes de fret et de passagers de ses trois filiales aériennes : ABX Air, Inc. (ABX), Air Transport International, Inc. (ATI) et Omni Air International, LLC (OAI). La société propose un éventail de solutions complémentaires allant des opérations aériennes et terrestres aux services de maintenance et de révision des aéronefs. Elle dispose d'une flotte totale en service composée de 111 avions Boeing. La société loue des avions-cargos convertis à des clients en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique.

Secteur Frêt aérien et logistique