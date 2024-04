Capital A Berhad est une compagnie aérienne basée en Malaisie et un fournisseur de plateformes numériques de voyage et de style de vie. Les segments de la société comprennent l'aviation, l'ingénierie, le téléport, SuperApp, BigPay, Santan et autres. Ses services d'aviation comprennent Asia Digital Engineering (ADE), Santan, Ground Team Red et AirAsia Consulting. Le service ADE fournit un service de maintenance, de réparation et de révision (MRO) numérisé pour l'aviation. Le segment Teleport est engagé dans la construction d'une plateforme logistique aérienne pour connecter l'Asean sur l'espace ventral inutilisé des avions AirAsia à fuselage large ou étroit. AirAsia SuperApp est une agence de voyage en ligne qui propose des produits de voyage et une large gamme de services de style de vie adaptés aux voyageurs. BigPay propose une carte prépayée Visa, des paiements et des transferts d'argent locaux et internationaux, des micro-assurances, des recharges de téléphone portable, des paiements de factures, des outils de budgétisation, etc. Santan est une entreprise de restauration à bord qui exploite des restaurants et des cafés.

Secteur Compagnies aériennes