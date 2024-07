Capital A Berhad est une société holding d'investissement qui possède un portefeuille d'entreprises synergiques dans le domaine des voyages et du style de vie. Ses segments comprennent Aviation, Teleport, Capital Aviation, Move Digital, et Capital A International and Others. Le segment Aviation fournit des services de transporteur à bas prix par l'intermédiaire d'AirAsia. Le segment Teleport est un fournisseur de solutions logistiques intégrées. Le segment Capital Aviation comprend sa société d'ingénierie Asia Digital Engineering (ADE), les services de manutention au sol Ground Team Red (GTR), la société de services alimentaires Santan, la société de conseil AirAsia Consulting, et son centre de services partagés, DARTS. Le segment Move Digital comprend sa plateforme de voyage MOVE Digital, y compris son application, AirAsia MOVE et sa fintech, BigPay. Le segment Capital A International and Others comprend une plateforme de gestion de marque mondiale spécialisée dans l'expansion, la gestion et l'octroi de licences de la marque AirAsia et d'autres marques de l'Asean, sous l'impulsion de la marque AirAsia co. RedBeat Capital est sa branche de capital-risque.

Secteur Compagnies aériennes