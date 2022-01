AirAsia serait en discussion pour l'acquisition de Raya Airways

AirAsia Group Berhad (KLSE:AIRASIA) a entamé des discussions en vue de l'acquisition de Raya Airways Sdn Bhd afin de renforcer son activité logistique, a rapporté The Edge Weekly le 22 janvier 2022 en citant des sources. L'hebdomadaire économique indique que la compagnie aérienne a approché l'homme d'affaires Ishak Ismail, dont la famille possède Raya Airways, pour acquérir le transporteur, et que les discussions sont en cours, selon des personnes connaissant bien le dossier. AirAsia et Raya Airways n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.