AirAsia X Berhad est une compagnie aérienne de milieu de gamme qui opère principalement dans la région Asie-Pacifique. Les segments de la société comprennent la Malaisie et la Thaïlande. La société propose des vols réguliers, des vols charters, des services de fret et des services auxiliaires. Pour les vols réguliers, les billets achetés sont valables pour une période de 30 à 60 jours et le remboursement des taxes d'aéroport peut être demandé jusqu'à six mois après la date du voyage. Les vols charters sont fournis moyennant un paiement intégral avant le vol. La compagnie fournit également des services de fret et des services auxiliaires, tels que le service de bagages, les sièges assignés, les annulations et la vente de repas et de marchandises à bord. Sa filiale, AirAsia X Services Pty Ltd, fournit des services de gestion, de logistique et de marketing. Les autres filiales de la société comprennent AAX Mauritius One Limited, AAX Leasing One Ltd, AAX Leasing Two Ltd, AAX Leasing Five Ltd et AAX Leasing Eight Ltd.

Secteur Compagnies aériennes