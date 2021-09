Airbnb : Goldman Sachs initie la couverture à 'vente'

Goldman Sachs initie la couverture du titre Airbnb à 'vente' avec un objectif de cours à 12 mois de 132 dollars, impliquant une baisse de 20%.



'Nous trouvons que l'entreprise est un acteur solide, avec une piste de croissance et d'expansion de sa marge dans les années à venir', note l'analyste. Airbnb bénéficie d'ailleurs d'ailleurs du fort rebond de l'industrie dans le segment des voyages mondiaux.



Toutefois, le broker précise que sa recommandation 'vente' reflète le rapport risque/rendement négatif par rapport aux niveaux actuels, avec à terme un environnement de voyage plus volatil et un marché final mature.



'Nos estimations prospectives sont largement inférieures aux estimations actuellesdes analystes', ajoute Goldman Sachs.



