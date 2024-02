Airbnb, Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'une plateforme en ligne dédiée à la location de logements pour une courte durée. Via la plateforme, les particuliers et les opérateurs d'hébergement peuvent proposer en location des maisons, des appartements, des chambres d'hôtes, des villas, etc. et ainsi trouver des locataires. 51,2% du CA est réalisé à l'international.

Secteur Internet