Airbnb : La valeur du jour à Wall Street - Airbnb en forte hausse après sa première année profitable

Airbnb gagne plus de 12% à 135,71 dollars à Wall Street grâce à des profits bien supérieurs aux attentes. La plateforme de location de logements a publié un chiffre d’affaires du quatrième trimestre à 1,9 milliard de dollars en progression de 24%, avec un bénéfice net qui a presque sextuplé sur un an, à 319 millions de dollars contre 55 millions un an auparavant. Le consensus a été laissé dans la poussière à 179 millions de dollars. 2022 a surtout été la première année rentable pour Airbnb depuis sa création en 2008 : 1,9 milliard de dollars.



L'année 2021 s'était soldée par une perte de 352 millions de dollars.



Airbnb prévoit un chiffre d'affaires de 1,75 milliard de dollars à 1,82 milliard de dollars au premier trimestre 2023. Cela représente une croissance de 16 % à 21 % d'une année sur l'autre, affirme la direction qui se réjouit de constater " la persistance d'une forte demande au premier trimestre 2023 ".



" En comparaison avec 2019, nous avons 5 % de salariés en moins, et 75 % de chiffre d'affaires en plus, " a déclaré le patron d'Airbnb Brian Chesky lors d'une conférence téléphonique, soulignant que sa société est " l'une des rares entreprises de la tech qui ne licencie pas ". " Nous ne réduisons pas les effectifs, nous n'arrêtons pas les embauches. Au contraire, nous accélérons ", a-t-il précisé