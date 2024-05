Airbnb : La valeur du jour à Wall Street - Airbnb sous pression après des perspectives prudentes

Airbnb trébuche de 6,31% à 147,93 dollars après avoir prévu un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes de Wall Street. La plateforme américaine de location de logements de courte durée a dégagé un bénéfice net de 264 millions de dollars au titre des trois premiers mois de 2024, en hausse de 126% en rythme annuel, ainsi qu'un Ebitda ajusté de 424 millions, soit une marge en amélioration de six points à 20%. Ses revenus ont progressé de 18% à 2,1 milliards de dollars.



"Nous avons connu le meilleur premier trimestre de notre histoire, avec 133 millions de nuitées et d'expériences réservées, ainsi qu'une croissance à deux chiffres de l'offre dans toutes les régions", souligne son co-fondateur et CEO Brian Chesky.



Airbnb a indiqué tabler, pour le deuxième trimestre, sur des revenus situés entre 2,68 milliards de dollars et 2,74 milliards de dollars, traduisant une progression de 8% à 10% sur un an. Selon plusieurs consensus, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre à 2,74 milliards de dollars.



Airbnb s'attend par ailleurs à une saison estivale record, pointant en particulier la vigueur des réservations pour des évènements majeurs comme la Coupe d'Europe de football en Allemagne et les Jeux olympiques d'été de Paris.