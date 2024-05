AIRBNB : Wedbush relève son opinion

Wedbush relève son opinion sur Airbnb de 'neutre' à 'surperformance' et augmente son objectif de cours de 160 à 165 dollars, suggérant aux investisseurs de profiter de la période de faiblesse relative du titre (-8,5% depuis les résultats de premier trimestre le 8 mai).



Le broker voit en outre du potentiel de hausse des estimations à court terme, après des prévisions décevantes pour le deuxième trimestre qu'il considère comme prudentes, compte tenu des données positives sur les voyages jusqu'à présent.



'À plus long terme, l'opportunité de croissance sous-jacente d'Airbnb reste attractive et il existe d'importantes options à venir alors que la société se développe au-delà de son coeur de métier', ajoute Wedbush dans sa note sur la plateforme de location de logements.



