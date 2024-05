L'entreprise de location de vacances Airbnb a annoncé mercredi un bénéfice trimestriel en hausse, stimulé par une augmentation des voyages sur les marchés internationaux, alors que les réservations en Amérique du Nord ont décéléré au cours de la période.

Au premier trimestre, les sociétés d'hébergement ont vu la demande de voyages dans des régions autres que l'Amérique du Nord stimuler leurs bénéfices, alors que les voyages s'accélèrent en Asie-Pacifique et en Amérique latine. L'entreprise a déclaré qu'elle s'attendait à une croissance régulière tout au long de l'année 2024, stimulée par la demande de voyages centrée sur les événements internationaux.

Les nuitées et expériences réservées au premier trimestre ont augmenté de 9,5 % en glissement annuel pour atteindre environ 133 millions de dollars, grâce à une croissance de 21 % et 19 % des réservations en Asie-Pacifique et en Amérique latine, respectivement. La société a déclaré que les réservations en Amérique du Nord ont "légèrement décéléré" au cours du trimestre.

La société basée à San Francisco a déclaré un bénéfice net de 264 millions de dollars, soit 41 cents par action, pour le trimestre clos en mars, contre 117 millions de dollars, soit 18 cents par action, au cours de la même période en 2023.

Le chiffre d'affaires total du premier trimestre a augmenté de 18 % en glissement annuel pour atteindre 2,14 milliards de dollars.

Le coût moyen par nuit dans un Airbnb, ou taux journalier moyen, était de 173 dollars au cours du trimestre déclaré, soit une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. L'entreprise a constaté une augmentation des séjours plus courts et des réservations de maisons entières, ce qui a entraîné une hausse des marges.

Elle prévoit un chiffre d'affaires entre 2,68 et 2,74 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui est inférieur aux estimations des analystes (2,74 milliards de dollars), en raison notamment des taux de change et du calendrier de Pâques, qui a été bénéfique pour le premier trimestre, mais qui pourrait peser sur les bénéfices du deuxième trimestre, a déclaré la société.

En ce qui concerne l'été, Airbnb a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel s'accélère au troisième trimestre, en partie en raison de la demande de voyages centrée sur les Jeux olympiques et la Coupe d'Europe. (Reportage d'Aishwarya Jain à Bengaluru et de Doyinsola Oladipo à New York ; rédaction de Shailesh Kuber)