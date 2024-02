Airbnb : bénéfice net accru de 53% au 4e trimestre

Le 14 février 2024 à 14:21 Partager

Airbnb a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté de 489 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2023, contre 319 millions un an auparavant, augmentation liée notamment à sa discipline en matière de charges et à ses revenus d'intérêts.



La rentabilité de la plateforme de location de logements courte durée a aussi été soutenue par une croissance de 17% de ses revenus à 2,2 milliards de dollars, 'grâce à la solide croissance des nuitées et des expériences réservées'.



Airbnb revendique un gain de près de 1,2 million d'inscriptions en vigueur au cours de la dernière année, lui permettant de compter à ce jour plus de cinq millions d'hôtes et plus de 7,7 millions d'annonces actives dans le monde.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.