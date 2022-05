Airbnb : dépasse les 100 millions de nuitées pour la première fois

Airbnb a réalisé au premier trimestre 2022 une perte de 19 millions de dollars, soit 3 cents par action, en nette amélioration après la perte de 1,2 milliard enregistrée l'an passé à la même époque. C'est aussi mieux que la perte de 25 cents par action attendue par le consensus FactSet. Le chiffre d'affaires a quant à lui fait un bond de 70% pour grimper à 1,5 milliard, alors que le consensus visait 1,45 milliard. La plateforme de logements de vacances a également comptabilisé 102,1 millions de nuits réservées, un record.



Au second trimestre, Airbnb a déclaré s'attendre à un chiffre d'affaire compris entre 2,03 et 2,13 milliards de dollars, pour un consensus de 1,96 milliard, et à un nombre de nuitées réservées à proche du trimestre dernier.