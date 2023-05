Airbnb dépasse les estimations de revenus grâce à une demande de voyages soutenue

Le chiffre d'affaires du premier trimestre d'Airbnb Inc. a légèrement dépassé les estimations, grâce à une demande de voyages stable face aux inquiétudes macroéconomiques et à une reprise dans la région Asie-Pacifique.

La société de location de vacances basée à San Francisco, l'un des principaux bénéficiaires de la pandémie, s'est jointe à d'autres sociétés de voyage pour annoncer des réservations qui indiquent que la demande de voyages n'a pas faibli malgré les craintes de récession et la diminution des dépenses de consommation.

Airbnb a déclaré mardi avoir enregistré le plus grand nombre de réservations actives au cours du trimestre, durant lequel les réservations brutes ont augmenté de 19 % pour atteindre 20,4 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 19,67 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 20% à 1,82 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, contre une estimation moyenne des analystes de 1,8 milliard de dollars.

"Nous avons été particulièrement encouragés par la reprise continue de l'Asie-Pacifique, car les nuits réservées au premier trimestre 2023 ont augmenté de plus de 40% en glissement annuel", a déclaré Airbnb dans un communiqué.

La semaine dernière, Airbnb a déclaré qu'elle permettrait aux hôtes de payer en plusieurs fois, afin de répondre aux besoins des voyageurs soucieux de leur budget. La société a déclaré en début d'année que les tarifs journaliers moyens (ADR) resteraient sous pression, les vacanciers revenant à des locations urbaines moins coûteuses.

Au premier trimestre, les tarifs journaliers moyens de la société sont restés stables à 168 dollars par rapport à l'année précédente.

"Nous prévoyons un ADR légèrement inférieur au deuxième trimestre (par rapport à l'année dernière) en raison des changements de panorama et de l'introduction de nouveaux outils de tarification Host dans le cadre de notre version estivale 2023", a déclaré Airbnb.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 2,35 à 2,45 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui correspond en grande partie aux attentes des analystes.

La société a également déclaré que les réservations brutes ralentiraient au deuxième trimestre après avoir enregistré un taux de croissance élevé l'année dernière en raison d'une demande de voyage refoulée.

Airbnb a enregistré un bénéfice net de 117 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé en mars, contre une perte nette de 19 millions de dollars un an plus tôt. Il s'agit du premier trimestre rentable de l'entreprise sur la base des principes comptables généralement admis (GAAP). (Reportage de Priyamvada C à Bengaluru ; rédaction de Shinjini Ganguli)