Airbnb : le titre baisse après l'analyse de Barclays

Le 12 décembre 2023 à 17:21 Partager

Le titre est en repli de près de 2% après l'analyse de Barclays. Le bureau d'analyses dégrade sa recommandation de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' sur Airbnb avec un objectif de cours abaissé de 135 à 100 dollars, à l'occasion d'une note consacrée à la vente de voyages sur Internet.



Le broker pense que 'la croissance des voyages en ligne ralentira à partir de maintenant, car la demande 'refoulée' finira par s'épuiser, d'autant plus que les portefeuilles des consommateurs sont de plus en plus sous pression'.



'Les hébergements alternatifs montrent des signes de maturité, et notre cadre de travail est mitigé en ce qui concerne les voyages dans leur ensemble. L'IA constitue une opportunité, et la récession, un risque', poursuit-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.