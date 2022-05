Airbnb mise sur les voyages d'été pour stimuler la croissance de ses revenus

La société basée à San Francisco prévoit un chiffre d'affaires compris entre 2,03 et 2,13 milliards de dollars, contre une attente moyenne des analystes de 1,96 milliard de dollars, selon les données de Refinitiv.

L'essor du travail hybride a, ces derniers mois, encouragé les gens à réserver des séjours plus longs et plus fréquents dans des destinations éloignées des villes, ce qui a donné un coup de pouce aux fournisseurs de location.

Airbnb, qui a apporté une série de changements à son service l'année dernière pour profiter du rebond des voyages post-pandémie, a déclaré avoir enregistré la plus forte croissance pour les nuits brutes réservées dans les zones non urbaines au cours des trois premiers mois de 2022.

"Au premier trimestre, les séjours de longue durée de 28 jours ou plus sont restés notre catégorie à la croissance la plus rapide en termes de longueur de voyage par rapport à 2019", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Les nuits brutes réservées dans les destinations urbaines ont également enregistré une forte croissance et ont dépassé les niveaux pré-pandémiques grâce au retour des voyages internationaux, tandis que les réservations de nuits et d'expériences - une mesure clé de la performance de la plateforme - ont dépassé 100 millions pour la première fois.

Cela, ainsi qu'un bond de 37 % des tarifs journaliers moyens par rapport aux niveaux de 2019, a fait grimper les revenus d'Airbnb de 70 % par rapport à l'année précédente.

Les sites de voyage en ligne Expedia Group Inc et Trivago NV avaient également affiché lundi des revenus trimestriels plus élevés, la demande étant revenue à des niveaux pré-pandémiques.

Airbnb a déclaré une perte nette plus faible de 18,8 millions de dollars, soit 3 cents par action, contre une perte de 1,17 milliard de dollars, soit 1,95 dollar par action, un an plus tôt.