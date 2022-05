Airbnb permet aux voyageurs de diviser leurs vacances et s'intéresse de plus en plus aux longs séjours.

L'entreprise basée à San Francisco a été l'un des grands bénéficiaires du passage au travail à distance et au travail hybride qui a incité les employés à travailler depuis des destinations lointaines et des banlieues pendant une plus longue durée.

En proposant des "séjours fractionnés", Airbnb a déclaré que les voyageurs peuvent s'adapter à la disponibilité des maisons, dont certaines peuvent ne pas être disponibles pour des séjours à long terme pouvant durer jusqu'à six mois.

"Il est difficile de trouver une seule maison qui soit disponible pour un mois entier", a déclaré à Reuters Nathan Blecharczyk, cofondateur et directeur de la stratégie d'Airbnb, ajoutant que la durée des longs séjours continuera "absolument" à augmenter.

Selon M. Blecharczyk, la demande de voyages continuera à augmenter l'année prochaine, car les voyages internationaux reprennent et les entreprises proposent à leurs employés davantage de possibilités de travailler à distance.

Les séjours de plus de 28 jours ont atteint un niveau record au premier trimestre, plus que doublé par rapport aux niveaux d'avant la pandémie et représentent environ une nuit sur cinq réservées, selon Airbnb.

L'option des séjours fractionnés fait partie d'une refonte de l'application et du site Web d'Airbnb, qui affichera désormais les propriétés dans 56 catégories différentes, telles que les Bed & breakfasts, les cabanes et les châteaux, sans que le voyageur ait besoin d'entrer une destination.

Les nouvelles fonctionnalités seront déployées aux États-Unis à partir de mercredi et dans le monde entier cette semaine, a déclaré Airbnb.

La société n'a pas divulgué l'importance de l'investissement dans la refonte.

Airbnb a également déclaré qu'elle avait étendu son programme "AirCover", qui propose des fonctions telles qu'une ligne de sécurité 24 heures sur 24, aux hôtes. Il ne couvrait auparavant que les hôtes.