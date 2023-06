Airbnb poursuit la ville de New York au sujet des restrictions sur les locations de courte durée

Les conseils municipaux des États-Unis sont de plus en plus nombreux à adopter des ordonnances visant à réglementer les locations de courte durée. Dans certains cas, ces ordonnances obligent les hôtes à obtenir une licence et à payer des frais d'enregistrement, ou limitent le nombre de locations de courte durée dans les quartiers d'affaires.

La plainte déposée par Airbnb devant la Cour suprême de l'État de New York indique que le conseil municipal de New York, par le biais d'une loi adoptée en 2022, a effectivement mis en œuvre "son système de réglementation le plus extrême et le plus oppressif à ce jour, qui fonctionne comme une interdiction de facto des locations de courte durée à New York".

Airbnb, dans une lettre adressée aux hôtes, a déclaré que "la plainte déposée aujourd'hui n'intervient qu'après avoir épuisé toutes les voies possibles pour trouver une solution raisonnable avec la ville".

La loi, selon le dossier, rendra plus difficile l'activité des hôtes, les obligeant à s'enregistrer auprès de l'Office of Special Enforcement (OSE) du maire de New York et à certifier qu'ils respecteront "le labyrinthe de réglementations complexes" pour le zonage, la loi sur les logements multiples et le code d'entretien des logements, ainsi que le code de la construction.

La société de location à court terme demande au tribunal de bloquer l'application de la "loi locale 18".

L'examen des demandes par l'OSE garantira "que seul un nombre minuscule d'hôtes se verra accorder un enregistrement", a déclaré Airbnb dans sa requête.

L'OSE n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Airbnb a déclaré qu'au cours de la première semaine de juillet, plus de 5 500 locations à court terme ont été réservées pour accueillir plus de 10 000 hôtes dans la ville de New York.

L'entreprise a déclaré dans son dossier qu'une loi antérieure, entrée en vigueur en 2021, avait incité 29 000 hôtes à quitter le marché de la location à court terme à New York. Le revenu net annuel d'Airbnb dans la ville de New York en 2022 était de 85 millions de dollars, selon le remplissage.