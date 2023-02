Airbnb : prêt à s'envoler après avoir bouclé sa première année profitable

Airbnb est attendu en hausse de plus de 8% en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé un chiffre d’affaires du 4e trimestre à 1,9 milliard de dollars en progression de 24% par rapport à la même période de 2021, avec un revenu net qui a presque sextuplé sur un an, à 319 millions de dollars contre 55 millions un an auparavant. 2022 a surtout été la première année rentable pour Airbnb depuis sa création en 2008 : 1,9 milliard de dollars. L’année 2021 s’était soldée par une perte de 352 millions de dollars.



Airbnb prévoit un chiffre d'affaires de 1,75 à 1,82 milliard de dollars au premier trimestre 2023.