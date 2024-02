13 février - La société de location à court terme Airbnb a annoncé mardi un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce à l'essor des voyages transfrontaliers et des réservations de longue durée.

La demande de voyages internationaux devrait rester forte cette année, car la connectivité aérienne mondiale augmente et les voyageurs affluent vers les pays d'Asie et d'Amérique latine, tandis que la demande de voyages intérieurs plafonne en Amérique du Nord.

La société basée à San Francisco, qui tire une part importante de ses revenus de l'extérieur des États-Unis, s'attend à des recettes comprises entre 2,03 et 2,07 milliards de dollars, contre une estimation moyenne de 2,03 milliards de dollars par le LSEG.

Airbnb a dit s'attendre à ce que le taux de croissance des nuits réservées au cours du trimestre se modère par rapport au quatrième trimestre 2023.

Les voyageurs ont réservé 98,8 millions de nuits et d'expériences au cours du quatrième trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente, la croissance la plus forte ayant été enregistrée en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Les nuitées réservées en Chine ont augmenté de près de 90 % d'une année sur l'autre.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 2,20 milliards de dollars, ce qui est supérieur à la fourchette de 2,13 à 2,17 milliards de dollars prévue précédemment.

Les tarifs journaliers moyens, ou le coût par nuit, ont augmenté de 3 %, tandis que les nuitées réservées pour des voyages de longue durée ont fait un bond de 20 %.

L'entreprise a toutefois enregistré une perte nette trimestrielle de 349 millions de dollars, les obligations fiscales en suspens en Italie ayant pesé sur ses résultats.

Airbnb a déclaré en décembre qu'elle paierait 621 millions de dollars à l'Agence italienne du revenu pour les années fiscales 2017 à 2021, et a averti que les montants qui pourraient devoir être payés pour 2022 et 2023 pourraient être "importants". (Reportage d'Aishwarya Jain à Bengaluru et de Doyinsola Oladipo à New York ; Rédaction de Shinjini Ganguli)