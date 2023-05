Airbnb prévoit un ralentissement des réservations au deuxième trimestre, les actions chutent

Airbnb Inc. a déclaré mardi qu'elle s'attendait à ce que la croissance des réservations et les tarifs journaliers moyens diminuent au cours du trimestre en cours, signalant un renversement des tendances de la demande et faisant chuter les actions de l'entreprise de location de vacances de 9 %.

L'industrie du voyage, qui a connu une forte reprise au cours des derniers trimestres, est confrontée aux risques d'une inflation élevée, car moins de personnes réservent des séjours de location à long terme loin des villes, et les employeurs incitent également les travailleurs à retourner au bureau.

"Nous prévoyons un ADR légèrement inférieur au deuxième trimestre (par rapport à l'année dernière) en raison de l'évolution du panorama et de l'introduction de nouveaux outils de tarification Host dans le cadre de notre version estivale 2023", a déclaré Airbnb.

La société a déclaré que les réservations brutes ralentiraient au deuxième trimestre après avoir enregistré un taux de croissance élevé l'année dernière en raison d'une demande de voyage refoulée.

La société basée à San Francisco, qui génère la moitié de ses revenus à partir d'annonces en dehors des États-Unis, a bénéficié au cours des derniers trimestres de la flexibilité des conditions de travail et des économies réalisées par les ménages, ce qui a stimulé ses marges.

Mais comme les perspectives économiques s'assombrissent, elle prévoit de garder le contrôle sur les coûts afin de s'assurer que ses marges de base restent stables tout au long de l'année, même si la demande de voyages reste résistante.

Le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 20 % pour atteindre 1,82 milliard de dollars par rapport à l'année précédente, alors que les analystes estimaient en moyenne qu'il s'élevait à 1,8 milliard de dollars.

"Nous avons été particulièrement encouragés par la reprise continue de l'Asie-Pacifique, les nuits réservées au premier trimestre 2023 ayant augmenté de plus de 40% en glissement annuel", a déclaré Airbnb dans un communiqué.

La société a déclaré plus tôt cette année que les taux quotidiens moyens (ADR) resteront sous pression car les vacanciers reviennent à des locations urbaines moins coûteuses. Au premier trimestre, les tarifs journaliers moyens sont restés stables à 168 dollars par rapport à l'année précédente.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires de 2,35 à 2,45 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, ce qui correspond largement aux attentes des analystes.