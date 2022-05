Airbnb va fermer ses activités domestiques en Chine à partir du 30 juillet

La société a fait cette annonce dans une lettre publiée sur son compte officiel WeChat et adressée à ses utilisateurs chinois, sans donner de détails sur les raisons de cette décision. La société basée à San Francisco a déclaré que les utilisateurs chinois seraient toujours autorisés à réserver des listes et des expériences à l'étranger.

"Nous avons pris la décision difficile de recentrer nos efforts en Chine sur les voyages à l'étranger et de suspendre nos maisons et expériences d'hôtes en Chine, à partir du 30 juillet 2022", a écrit Nathan Blecharczyk, cofondateur d'Airbnb, dans la lettre.

Aribnb rejoint une longue lignée d'entreprises internet occidentales telles que Linkedin et Yahoo qui se sont retirées de la Chine, dans un signe du découplage internet de la deuxième plus grande économie du monde et d'une grande partie du reste du monde.

Presque toutes les grandes plateformes Internet occidentales, dont Google d'Alphabet Inc. et Facebook de Meta Platforms Inc., ont cessé de fournir des services aux utilisateurs finaux en Chine continentale, invoquant des raisons allant de la censure aux difficultés d'exploitation dans le pays.

M. Blecharczyk a déclaré que la décision était difficile et qu'il était fier de ce qu'Airbnb avait réalisé en Chine.

"La décision n'a pas été facile pour nous et je sais qu'elle est encore plus difficile pour vous", a-t-il déclaré. "Nous avons construit et développé ensemble une communauté d'hôtes florissante en Chine et avons accueilli plus de 25 millions d'arrivées d'invités depuis 2016."

CNBC a d'abord rapporté la décision d'Airbnb plus tôt ce mardi.

Le New York Times a rapporté que dans le cadre de son retrait, Airbnb supprimerait environ 150 000 inscriptions en Chine, sur les six millions qu'elle avait dans le monde. Les séjours en Chine ont représenté environ 1 % des activités d'Airbnb ces dernières années, selon les rapports.

Airbnb n'a pas immédiatement répondu aux questions envoyées par Reuters.

Fondée en 2008, Airbnb a commencé à fournir des services en Chine continentale en 2015. Elle a fait des efforts pour localiser ses services, notamment en intégrant des plateformes chinoises comme WeChat de Tencent Holdings. Ses principaux rivaux chinois sont Tujia et Xiaozhu.

Les actions d'Airbnb ont gagné 0,65 % lors des échanges de lundi sur le Nasdaq, mais ont reculé de 1,59 % dans les échanges post-marché.